/Cabinet Reshuffle: କିଏ ହେବେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ? କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ଫେରବଦଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

Cabinet Reshuffle: ବିଜେପିର ନୂଆ ସାଂଗଠନିକ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଫେରବଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫେରବଦଳ ସମୟରେ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବୟସ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ବଢ଼ୁଥିବା ସହଯୋଗୀ ନେଟୱର୍କ ଭଳି ଅନେକ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ।
୧୨ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ଥାନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ପ୍ରାୟ ୬୯ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୮୧ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆହୁରି ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ସାମିଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ନିକଟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ହୋଇଛି। ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ।
‘ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ’ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର
ବିଜେପିର ପାରମ୍ପରିକ ‘ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ’ ନୀତି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫେରବଦଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିଚାର ହୋଇପାରେ।
ହର୍ଷ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ବିଜେପିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ଯୁବ ଓ ମହିଳା ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫେରବଦଳରେ ବୟସ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ।
ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ଓ Gen Z ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ମହିଳା ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠାରୁ ପଞ୍ଜାବ-ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ନଜର
ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫେରବଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ ରହିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ଉପରେ ବିଚାର ହୋଇପାରେ।
ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ
ମୋଦି ସରକାରରେ ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ବଢ଼ିଥିବାରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫେରବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇପାରେ। ଶିବସେନା, ଟିଡିପି ଓ ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନେଇ ବିଚାର ହୋଇପାରେ।
ପଞ୍ଜାବର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।
ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କମିପାରେ କାମର ଚାପ
ଏହି ଫେରବଦଳର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭାର କମାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭଳି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।
ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫେରବଦଳ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତଥାପି ଦଳର ନୂଆ ସାଂଗଠନିକ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏବେ ମୋଦି 3.0 କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।