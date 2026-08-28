Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Cabinet Reshuffle: କିଏ ହେବେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ? କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ଫେରବଦଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

Cabinet Reshuffle: କିଏ ହେବେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ? କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ଫେରବଦଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ଏହି ଫେରବଦଳର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭାର କମାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭଳି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 28, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:07 AM IST
Cabinet Reshuffle: କିଏ ହେବେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ? କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ଫେରବଦଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୭୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
2
3
4
5