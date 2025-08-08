Cabinet Decisions: ସରକାର ନେଲେ ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2872624
Zee OdishaOdisha Trending

Cabinet Decisions: ସରକାର ନେଲେ ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ

Cabinet Decisions: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଏଲପିଜିରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡିତ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

ସରକାର ନେଲେ ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସରକାର ନେଲେ ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Cabinet Decisions: ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆକାର ୫୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ। ଯାହା ପାଇଁ ୧୨୦୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉପରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହିତ ଜଡିତ। ଯାହା ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଯାହା ୪୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ୪୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ୨୧୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାର୍କାନାମ-ପୁଡୁଚେରୀର ୪ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?

  1. ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୯ଟି ରିଫିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଜାରି ରଖିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୧୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
  2. ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ୩୦୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
  3. ଏହା ସମେତ ୨୭୫ଟି ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ MERITE ଯୋଜନା (ବହୁବିଭାଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉନ୍ନତି) ପାଇଁ ୪୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।
  4. ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ୟାକେଜର ୪ଟି ନୂତନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ୪୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯିବ।
  5. ୨୧୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାର୍କାନମ-ପୁଡୁଚେରୀ ୪ ଲେନ୍ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଯାହା ୪୬ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂରା ହେବା ପରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Cabinet Decisions
Cabinet Decisions: ସରକାର ନେଲେ ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ
vice president election
ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏହି ୩ ଜଣ...
Top 10 news
Top 10 News: କାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର
NCERT Syllabus Changes 2025
NCERT ସିଲାବସରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏହି ୩ ପ୍ରକୃତ ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ
Odia News
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ୨ଟି ନୂଆ ଟଚ୍‌ପଏଣ୍ଟ
;