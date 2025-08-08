Cabinet Decisions: ସରକାର ନେଲେ ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ

Cabinet Decisions: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଏଲପିଜିରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡିତ।
Cabinet Decisions: ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆକାର ୫୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ। ଯାହା ପାଇଁ ୧୨୦୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉପରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହିତ ଜଡିତ। ଯାହା ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଯାହା ୪୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ୪୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ୨୧୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାର୍କାନାମ-ପୁଡୁଚେରୀର ୪ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?