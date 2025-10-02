Free Silai Machine Yojana Form: ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋଦୀ ସରକାର, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Advertisement
Oct 02, 2025

Free Silai Machine Yojana Form: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ସରକାର ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଘରୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଲିମ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ₹500 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା।

ମାଗଣା ସିଲାଇ ମେସିନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ
ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ₹15,000 ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ, ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଘରୁ ପୋଷାକ ସିଲାଇ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ହେବା ପାଇଁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତାଲିମ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ₹500 ପାଇ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା

  • ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୧.୪୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍।
  • ଆବେଦକଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ।
  • ଏହି ଯୋଜନା ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ।
  • ଆବେଦକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
  • ବିଧବା, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳା ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
  • ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସିଲେଇ ମେସିନ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।

ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ

  • ଆଧାର କାର୍ଡ
  • ଆବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
  • ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)
  • ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
  • ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍
  • ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ
  • ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର
  • ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
  • ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ବିଧବା)
  • ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)

କିପରି ଭରିବେ ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ

  • ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଭଲକରି ପଢନ୍ତୁ।
  • ସେଠାରୁ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନାମ, ଠିକଣା, ବୟସ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପରିବାର ଆୟ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
  • ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର କପି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।
  • ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
  • ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। 
  • ତା'ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଏବଂ ସିଲାଇ ମେସିନ୍ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ।
