Free Silai Machine Yojana Form: ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋଦୀ ସରକାର, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Free Silai Machine Yojana Form: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ସରକାର ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଘରୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଲିମ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ₹500 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା।
ମାଗଣା ସିଲାଇ ମେସିନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ
ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ₹15,000 ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ, ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଘରୁ ପୋଷାକ ସିଲାଇ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ହେବା ପାଇଁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତାଲିମ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ₹500 ପାଇ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ
କିପରି ଭରିବେ ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ