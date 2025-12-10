Advertisement
ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୋକିମ୍‍ଙ୍କ ସମାଲୋଚନା, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଦେଲେ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ

ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂକଟ ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘନିନ ଧରି କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ୧୦ଟି ଜରୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ରହିଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:18 PM IST

ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୋକିମ୍‍ଙ୍କ ସମାଲୋଚନା, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଦେଲେ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂକଟ ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘନିନ ଧରି କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ୧୦ଟି ଜରୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ରହିଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଳ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଧରିବେ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

୧. ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ

ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଦୁଇ କ୍ରମାଗତ ରାଜ୍ୟ ପିସିସ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା, ତାଙ୍କ ମତରେ, କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ କଂଗ୍ରେସର ଐତିହାସିକ ପତନ ମାତ୍ର ୧୩% ଭୋଟ ଅଂଶରେ ସିଧାସଳଖ ଅବଦାନ ରଖିଛି।

୨. ଶୀର୍ଷରେ ଆଦର୍ଶଗତ ବିବାଦ

ସେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଅତୀତର ସ୍ଥିତି, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଏକ ପୃଥକ "କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ" ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିବା ମନୋଭାବ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

୩. ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ଏହି ଚିଠିଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ମୋକିମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟ ତିନିବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ଗଭୀର ସାଂଗଠନିକ ବିଫଳତାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।

୪. ଦଳରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା

ଭାରତର ୬୫% ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଥିବାରୁ, ମୋକିମ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଚାଲିଛି। ସେ ୮୩ ବର୍ଷୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

୫. ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରସ୍ଥାନ

ସେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏବଂ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ, ଗତିଶୀଳ ସ୍ୱର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଣା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉଛି।

୬. ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ

ମୋକିମ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମର୍ଥନ ଆଧାରକୁ ପୁନଃଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

୭. ଏକ ନୂତନ କୋର୍ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତୁ

ସେ ସଚିନ ପାଇଲଟ୍, ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର, ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି - ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି।

୮. ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳୀୟ ସଂସ୍କାର

ମୋକିମ୍ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଅଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା - ଯାହା ଦଳକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲା।

୯ କଂଗ୍ରେସକୁ "ଖୋଲା ହୃଦୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର" ଆବଶ୍ୟକ

ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳକୁ ପ୍ରସାଧନ ସଂଶୋଧନ ନୁହେଁ, ଗଭୀର ସାଂରଚନିକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। ଗମ୍ଭୀର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ବିନା, ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ଅପ୍ରସଙ୍ଗିକତାରେ ଖସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି।

୧୦. କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠି

ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚିଠି ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୀରବ ରହିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଅସହଜ ସତ୍ୟ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେବ।

Zee Odisha Desk

