Social Security Scheme for Women: ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୨ ହଜାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଧବାଭତ୍ତା ପାଇଁ ସଫଳ ଆବେଦନ କରି ଭତ୍ତା ପାଇବା ଲାଗି ୧୨ ହଜାର ୬୬୪ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୩୦୮୪ଜଣ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରୀନିତ୍ୟାନଦନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।
ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଜବାବ ରଖି ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୬୦୪ ଜଣ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୫ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୪୦୯ ଜଣଙ୍କୁ ବିଧାବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ସର୍ବ ମୋଟ ୭ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ମାସିକ ୩ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ୮୧୩ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।