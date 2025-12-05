Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3030119
Zee OdishaOdisha Trending

Social Security Scheme for Women: ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୨ ହଜାର

ରାଜ୍ୟରେ ବିଧବାଭତ୍ତା ପାଇଁ ସଫଳ ଆବେଦନ କରି ଭତ୍ତା ପାଇବା ଲାଗି ୧୨ ହଜାର ୬୬୪ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୩୦୮୪ଜଣ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

Social Security Scheme for Women: ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୨ ହଜାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଧବାଭତ୍ତା ପାଇଁ ସଫଳ ଆବେଦନ କରି ଭତ୍ତା ପାଇବା ଲାଗି ୧୨ ହଜାର ୬୬୪ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୩୦୮୪ଜଣ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରୀନିତ୍ୟାନଦନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।

ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଜବାବ ରଖି ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୬୦୪ ଜଣ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୫ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୪୦୯ ଜଣଙ୍କୁ ବିଧାବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ସର୍ବ ମୋଟ ୭ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ମାସିକ ୩ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‍ସନ୍‍ ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ପେନ୍‍ସନ୍‍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ୮୧୩ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

widow pension
ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୨ ହଜାର
repo rate cut
Repo Rate Cut: ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କଲା RBI,କମିବ EMI ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...
Indigo Flight cancellation Chaos
ଡିସିସିଏର ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇପାରେ ବିମାନ ସେବା
IndiGo Flights Cancellations
IndiGo Flights Cancellations: ଆଜି ଏହିସବୁ ସହରକୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ତିଗୋ ଉଡାଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକ
Vyatipat Yog 2026
Vyatipat Yog 2026: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ... ବ୍ୟାତିପତ ଯୋଗରୁ