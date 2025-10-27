ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ୩୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମୁତ୍ତୟନ ହେବେ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାର ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମୁତ୍ତୟନ ପାଇଁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାର ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମୁତ୍ତୟନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ମୁହଁରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି।
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଳଷାଚନା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ମୁକାବିଲାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଟ୍ରଲରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୂଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦଳ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ, ତେବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପୁନସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୪୫ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୨ ହଜାର ୫୨୮ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୪୯୬ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆହୁରି ୭୬୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ ୨,୭୪୭ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ମୋଟ ୧୪୪୫ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ୬୨ଟି, କୋରାପୁଟରେ ୨୪୭ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦୪ଟି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୧୦୦ଟି, ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୨୯ଟି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ୪୧ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୧୪୦ଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୪ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ, ୫ଟି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଦଳ, ୧୧୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦଳ ରହିଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ୟୁନିଟ୍ ଶୀଘ୍ରଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶଣଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶେଷ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତର ନ ହୋଇପାରେ। ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଏମ୍ରଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରାୟ ୩୩୯ ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମାନ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅଣ-କଂକ୍ରିଟ୍ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। "ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମା ନିର୍ବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ," ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି।