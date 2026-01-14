More travellers in Bijupatnaik Airport: ୧୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର

Advertisement
ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏହା ଦେଶରେ ୧୩ତମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୋଟ ୫୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏହା ଦେଶରେ ୧୩ତମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୋଟ ୫୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।  

ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବର୍ଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ୭୦ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭାରତର ୨୮ଟି ସହରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ସହ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗର ଚାହିଦାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ମାନ୍ୟତାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

