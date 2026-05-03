Jitu Munda: ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଜିତିନେଲେ ହୃଦୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କରିଦେଲେ ମନା

Jitu Munda: କେନ୍ଦୁଝର କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବା ମାମଲାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଙ୍କାଳର ଅସ୍ଥି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନା ବ୍ଲକର ଏରେଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଆନାଲି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡା (୫୦) କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳର ଅସ୍ଥି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ସେମାନେ (ବ୍ୟାଙ୍କ) ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
"ଯଦି ମୁଁ କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଣି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଆମ ପରିବାରର ଟଙ୍କା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୨୦୨୬ ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ୫୬ ବର୍ଷୀୟା ବିଧବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଜିତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବଶେଷକୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବଶେଷକୁ କବର ଦେବା ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାନୁଆରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଲରା ମୁଣ୍ଡା (୫୬)ଙ୍କ କବର ଅବଶେଷ କବର କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିପୋସି ଶାଖାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କବରକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଜିତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସାମୁହିକ ଭୋଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। "ଯଦିଓ ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ମୁଣ୍ଡା ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ କଙ୍କାଳ କବରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଜିତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲାହ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବା ସହ ଥାଗମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଖିଦମତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେଡକ୍ରସ ସୋସାଇଟି ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଟନା ବିଧାୟକ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ୨୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
