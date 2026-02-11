Odisha News: AIRAWAT ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

Odisha News: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ (H&UD) ଆଜି (ବୁଧବାର ଦିନ) ରାଜ୍ୟରେ AI-ଚାଳିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ AIRAWAT ଗବେଷଣା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ARF), ଆଇଆଇଟି(IIT) କାନପୁର ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
Trending Photos
Odisha News: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ (H&UD) ଆଜି (ବୁଧବାର ଦିନ) ରାଜ୍ୟରେ AI-ଚାଳିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ AIRAWAT ଗବେଷଣା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ARF), ଆଇଆଇଟି(IIT) କାନପୁର ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
ଏ-ହି ସହଭାଗୀତା ଅଧୀନରେ, ଆଇଆଇଟି(IIT) କାନପୁରର (AIRAWAT) ଗବେଷଣା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (H&UD) ବିଭାଗକୁ (AI)ନବସୃଜନ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ AI-ସକ୍ଷମ ସମାଧାନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହି ସହଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନରେ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା AI ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହ-ବିକଶିତ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଡାଟା ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ଜ୍ଞାନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ହିତ ପାଇଁ AIର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନୈତିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସହର ଗଢ଼ିବା-:
ଏହି ଅବସରରେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯାହା କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ମାନବୀୟ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ଆମକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ତଥ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ AI ର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।”
AIRAWAT ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସିଇଓ ଅମର ନାଥ, (AI) ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସ୍କେଲେବଲ୍ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ନବସୃଜନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ AI ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ୍ (AI-PMU) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। AI-PMU ପ୍ରଶାସନରେ AI ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ AI ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ମାନଦଣ୍ଡ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସଂସ୍ଥାଗତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। H&UD ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହଭାଗୀ କରିଥିବା Team eGov ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।