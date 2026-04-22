Odisha News:ପଳାଶୁଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବର ପଳାଶୁଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ବାରା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଛି।
Trending Photos
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପଳାସୁଣୀ ଓଭରବ୍ରିଜରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରକ୍ଟି ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋର୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଆକାଶକୁ ଘନ ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡ ଉଠୁଥିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲପର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯାନବାହାନକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଓଭରବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାନବାହାନର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।