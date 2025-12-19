Advertisement
MP Aparajita Sarangi: ଚୌକି ଉପରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା...ଝିଅ ସହ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ମାନିଲେନି ନିୟମ !

MP Aparajita Sarangi: ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନା ହେଉଛି ସଚିନ ରାହାର । ସଚିନ ରାହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଏବେ ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ IAS ଅଧିକାରୀ।  ମାତ୍ର ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସଚିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତପୁରମୁରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର (ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରେନିଂ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:48 PM IST

MP Aparajita Sarangi: କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଧୂମଧାମରେ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା  ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା । ଆଉ ଏହି ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୩୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଡ଼କାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନେଇ କିଛିଟା ବିଚ୍ୟୁତି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିବି ଥିବେ। ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। 

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାମ ଆଟ୍ JyotirmayeeOfficial13 ରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଦିନ ତମାମ ର ଚର୍ଯ୍ୟାର କାହାଣୀ କହୁଥିବା ଯୁବତୀ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଖାଇବାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ତଥା କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ମହାପ୍ରସାଦ ସଭିଁଏ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ।  ତେବେ ଏଥିରେ ସପରିବାର ଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଚୌକି ଉପରେ ବସିକି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟସ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । 

ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରନ୍ଧା ନୈବେଦ୍ୟ 'ମହାପ୍ରସାଦ' ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବସି ଏହାକୁ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କାରଣ ଡାଇନିଂରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। ହେଲେ ସାଂସଦର ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। 

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ନଭେମ୍ବର ୨୦ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଂସଦଙ୍କ ଝିଅର ଧୁମଧାମ ବାହାଘରର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ, ସଙ୍ଗୀତ ସହ ବିବାହର ଫଟୋ ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୁବେନଶ୍ୱରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିସେପସନ ପାର୍ଟି। ତେବେ ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସଚିନ ଜଣେ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର । ତାଙ୍କର ପୂରା ନାମ ହେଉଛି  ସଚିନ ରାହାର । ସଚିନ ରାହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଏବେ ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ IAS ଅଧିକାରୀ।  ମାତ୍ର ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସଚିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତପୁରମୁରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର (ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରେନିଂ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 

ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସଚିନ ଏକ ସହାୟକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ଶୁଭକରଣ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର (XEN) ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ... ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନାଁ କରିଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱିମର ମଧ୍ୟ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ବିଶ୍ଳେଷକ, ଲେଖିକା ଏବଂ ମଡେଲ - ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱଭାବର ଏକ ବିରଳ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଅର୍ଚ୍ଚିତା।

