MP Aparajita Sarangi: ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା...ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପଛର ରୋଚକ କାହାଣୀ

MP Aparajita Sarangi: ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବକ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲା ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ସେ IPUର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ,ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜନସେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର IAS ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲେ।
MP Aparajita Sarangi: ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତିକି ଏକ ରୋଚକ କଥା...ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ପୂରା ତଥ୍ୟ...
ଜେନେଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୫୧ତମ ଆନ୍ତଃ-ସଂସଦୀୟ ସଂଘ (IPU) ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ସାରଙ୍ଗୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପରେ ସେ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଚସ୍ପତି ସାଦିକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆୟାଜ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସର୍ବଦା ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିବ।
ବିହାରରେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି ଅପରାଜିତା
ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୯ରେ ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଅଜିତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଘରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେ ଭାଗଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରରେ IAS ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ତାଲିମ ସମୟରେ, ସେ ସେହି ବ୍ୟାଚର IAS ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସହମ୍ମତିରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଶିଖର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତତି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବିବାହ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରେରଣା। ୧୯୯୬ ମସିହାରେ, ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୮ ରୁ ୨୦୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ନୂଆପଡା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ, ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଭାବରେ, ସେ ସହରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 'ଶକ୍ତି ସମ୍ମାନ' ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଶାସନର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଅପରାଜିତା IAS ରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର (VRS) ନେଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜିତି ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ସଂସଦରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ୧୯୮୪ ଶିଖ ଦଙ୍ଗା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବ୍ୟାଗ ଉପହାର ଦେଇ ସେ ଶିରୋନାମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି, IPUରେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଜିତା କେବଳ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଦୋହା-କତାର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ନାଇଜର ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଥିଲେ।
IPUରେ, ଅପରାଜିତା ଙ୍କ Breaking the Hunger Cycle: ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା (PMGKAY) କୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ୮୦୦ ନିୟୁତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ କେବଳ ତାର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ, ଅପରାଜିତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମେତ ସବୁଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଜେନେଭାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀତାକୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ IAS ରେ ସୁଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଏବଂ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ଅପରାଜିତା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେ ବିହାରର ମାଟିରୁ ଉଠି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପତାକା ଉଠାଇଛନ୍ତି।
