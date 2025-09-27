Advertisement
Congress Leader Fined: ଏହି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ୧,୨୪୫,୫୮୫,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଲେ କୋର୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା?

Congress Leader Fined Rs 1.24 Billion: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାନ୍ନା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର କୋର୍ଟ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ  ୧,୨୪୫,୫୮୫,୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:27 PM IST

Congress Leader Fined Rs 1.24 Billion: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାନ୍ନା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର କୋର୍ଟ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ  ୧,୨୪୫,୫୮୫,୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସରର ମାଲିକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁନୌର ତହସିଲର ବିଲଘାରିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର ଖନନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

ଖଣିଜ ପ୍ରଶାସନର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗୁଣୌରର ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ବେଆଇନ ପଥର ଖଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି କଲେକ୍ଟର ସୁରେଶ କୁମାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ କ୍ରସର ପାଇଁ ପଥର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଖଣି ଖନନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୟାଲ୍ଟି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୀକ୍ଷିତ କେବଳ ୯୯,୩୦୦ ଘନ ମିଟର ଖଣି ପାଇଁ ରୟାଲ୍ଟି ଜମା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ୨୭୨,୨୯୮ ଘନ ମିଟର ଖଣି ଖନନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବୈଧ ଖଣି ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଖଣିଜ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତିପୂରଣ ୬୨୨,୭୯୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତ  ଦୀକ୍ଷିତ ଏହି ରାଶି ଜମା କରିନଥିବାରୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କୋର୍ଟ ଦୁଇଗୁଣ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ପରିମାଣ ୧୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ।

କଲେକ୍ଟର ଖଣିଜ ପ୍ରଶାସନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କଠାରୁ ଏହି ରାଶି ଆଦାୟ କରି ସରକାରୀ କୋଷାଗାରରେ ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଆଇନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ କରାଯାଇଛି।

କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା, ମାମଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷିତ ଜବଲପୁର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 

