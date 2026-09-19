/Madhya Pradesh Accident:ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍‌ ଫଣ୍ଡରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦୀ

Madhya Pradesh Accident: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଗର ମାଲୱାରେ ୮ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦୀ। ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ ହଜାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 'ଏକ୍ସ'(X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି'(PMNRF)ରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଗର-ମାଲୱା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଲଖେଡ଼ାର ମା'ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲିଥିବା ଏକ ନାଳରେ କାର୍ ଭାସିଯିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି (ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ଥିଲେ) ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯିଏକି ଆଗର-ମାଲୱା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ସାତ ଜଣ ମୃତକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅର 'ରିଙ୍ଗ୍ ସେରିମୋନି' (ନିର୍ବନ୍ଧ)ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ। ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଶିବା ପ୍ରସାଦ ବେହେରା,କୃଷ୍ଣା ରାଜବୀର, ସାଇରା ସୋନପ୍ରଭା, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରିତାରାଣୀ ବେହେରା, ବି.ସାଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ବେହେରା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଆଗର-ମାଲୱା ପୋଲିସ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସ୍ପି) ଦିଲୀପ କୁମାର ସୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ତୀବ୍ର ଜଳସ୍ରୋତ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଟି ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଫୁଲିଥିବା ନାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।