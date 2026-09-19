Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Madhya Pradesh Accident:ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍‌ ଫଣ୍ଡରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦୀ

Madhya Pradesh Accident:ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍‌ ଫଣ୍ଡରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦୀ

Madhya Pradesh Accident: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଗର ମାଲୱାରେ ୮ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍‌ ଫଣ୍ଡରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦୀ। ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ ହଜାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 19, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:50 PM IST
Madhya Pradesh Accident:ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍‌ ଫଣ୍ଡରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଅପରାଧୀ ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର, ୨୧ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ‘ଦମନ’ ଅଭିଯାନ
2
3
4
5