Sasmit Patra: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର

Sasmit Patra: ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଦୁବେଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବିଜେଡି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
Trending Photos
Sasmit Patra: ବିଜେଡି ସାଂସଦୀୟ ଦଳରେ ବଢିଲା ଫାଟ । ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର । ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ନେତା ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କିଛି ସାଂସଦ । ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକାରୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିଦାୟ ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନୂତନ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି।
୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଭାଗରେ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ, କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ CIA ସହିତ ଯୋଡି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ସେ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
ପାତ୍ର ଏହି ବିବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଜଣେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ୱାକଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସତ୍ ବିବେକରେ" ସେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଦୁବେଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବିଜେଡି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
