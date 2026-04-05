MPESB Recruitment 2026: ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ ୨୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ

MPESB Nursing Officer Tutor Recruitment 2026: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (MPESB), ଭୋପାଳ, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ୨,୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା।
Trending Photos
MPESB Nursing Officer Tutor Recruitment 2026: ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖୋଲିଛି, ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ବୋର୍ଡ (MPESB), ଭୋପାଳ, ୨,୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆବେଦନ ତାରିଖ, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା।
ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି
ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୬, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ୨୦, ୨୦୨୬। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ୨୫, ୨୦୨୬। MPESB ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆପାତତଃ ୧୫ ମଇ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
କେତେ ଖାଲି ପଦବୀ?
ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ୨,୦୯୯ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସିଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ୨୧୮ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି ।
MPESB ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୮ ବର୍ଷ ରହିଥିବାବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ରହିଛି ୪୦ ବର୍ଷ । ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉପର ସୀମାରେ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
MPESB ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ?
ନର୍ସିଂ ଅଫିସର: ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ (PCB) ବିଷୟ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ସହିତ, ଏକ ୪ ବର୍ଷର ବି.ଏସ୍ସି. ନର୍ସିଂ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ - କିମ୍ବା ବି.ଏସ୍ସି. ନର୍ସିଂ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସାଧାରଣ ନର୍ସିଂ ତାଲିମ - ଆବଶ୍ୟକ।
ସିଷ୍ଟର, ଶିକ୍ଷକ: ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ (PCB) ବିଷୟ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା, ବି.ଏସ୍ସି. ନର୍ସିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ୧ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନର୍ସିଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ପରିଷଦରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କମିଶନର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ?
ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୬, ୨୦୨୬ରୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ସିଷ୍ଟର/ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ବୋର୍ଡ, ଭୋପାଳର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: esb.mp.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ବୋର୍ଡର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: esb.mp.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ ୬ରୁ, ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ହୋମପେଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ; ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନର୍ସିଂ ଅଫିସର/ଟ୍ୟୁଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ୱେବପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ; ଶେଷରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
