Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3030965
Zee OdishaOdisha Trending

Odisha News: ଏଣିକି ଝିଅ ବାହାଘର କଲେ ମିଳିବ ଏତିକି ହଜାର ଟଙ୍କା;୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆବେଦନ

Mukhya Mantri Kanya Bibaha Yojana: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ  ଆଉ ଏକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ର ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:17 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଏଣିକି ଝିଅ ବାହାଘର କଲେ ମିଳିବ ଏତିକି ହଜାର ଟଙ୍କା;୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆବେଦନ

Mukhya Mantri Kanya Bibaha Yojana: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ  ଆଉ ଏକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ର ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ  ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ  ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ୫୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ।  ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅର ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ଓ ପୁଅର ବୟସ ୨୧ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ  ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବାହାଘ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ।

ALSO READ: Surya Gochar December 2025: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ,ଫିଟିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର ସହ...

ALSO READ: Shani And Budh Margi 2025: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନି ଓ ବୁଧଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା;ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପୂରଣ ହେବ ସବୁ ଆଶା! କିଣିବେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସହ..

Add Zee News as a Preferred Source

ମାତ୍ର ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରି  ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏସସି, ଏସଟି, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମିଳିବ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାର ପଠାଇବେ। ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିବାହ ଉପହାର କନ୍ୟାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ବାହାଘର ଶାଢୀ,ଟିକିଲି, ପାଉଞ୍ଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ ଆଦି ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଉତ୍କଳିକାରୁ କିଣାଯାଇ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ବାହାଘର ଆୟୋଜନ ନେଇଥିବା ସ୍ବଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ ୬ ହଜାର।  ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚୟନ କରିବେ।  ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିବାହ ସ୍ଥଳରେ ସାଜସଜ୍ଜା  ଓ ଆସବାବ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ।  ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଓ ଏହାସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି଼ କର୍ମୀଙ୍କୁ  ଭେଟି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଂଚ କରିବେ।  ଆବେଦନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ  ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପଠାଯିବ।  ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏହି ଯୋଜନା ର ନୀରିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାମ କରିବ। 

୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ୫ ବର୍ଷର ମୋଟ୍ ୫୯ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ  ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ଲାଗି ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ।  ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ କାମ କରିବ। ବିବାହର ୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଏଣିକି ଝିଅ ବାହାଘର କଲେ ମିଳିବ ଏତିକି ହଜାର ଟଙ୍କା;୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ
BJD Leader Naveen Patnaik
ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ: ନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସରକାର
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଖସୁଛି ପାରଦ! ବଢୁଛି ଶୀତ; ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ବାର୍ଣ
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି! ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜି