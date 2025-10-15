CSP Hina Khan: ସନାତନ ବିରୋଧୀ କହିବାରୁ ରାଗିଗଲେ ମୁସଲିମ ପୋଲିସ, ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଲେ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ନାରା

CSP Hina Khan: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରୋଧର ସହିତ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ନାରା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
Gwalior News: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରୋଧର ସହିତ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ନାରା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ପୂରା ଘଟଣା?
ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ପୂର୍ବତନ ବାର ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଓକିଲ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ତମ୍ବୁକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଓକିଲଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ସହିତ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ନାରା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏତିକିବେଳେ କେହି ଜଣେ "ପୁଲିସ ମୁର୍ଦାବାଦ" ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ୱାଲିୟରର ସିଏସପି ହିନା ଖାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ନାରା ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି।
In Gwalior, Adv Anil Mishra's birthday setting up a tent on the road.
When CSP Hina Khan refused to allow the tent set up on the road, she was branded as anti-Sanatan.
And slogans JAI SHREE RAM
Hina Khan was greeted with chants of Jai Shri Ram,Jai shree Ram,than
Sanghi- pic.twitter.com/fTlleNfAWq
— Abhishek (@Conqueror_Abhi) October 15, 2025
ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଓକିଲ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବାର ଦାବି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସିଏସପି ହିନା ଖାନ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ହିନା ଖାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଓକିଲ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହା ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ପୋଲିସର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପୂଜାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବୋଲି ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।