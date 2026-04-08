Odisha News: ତାମିଲନାଡୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ୬ ପୋଲିସ ଗିରଫ

Odisha News: ନରସିଂହପୁର ପୁଲିସ ସଦଳବଳ ସରୋଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ସରୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତ ଓ ସରୋଜ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସରୋଜ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
Odisha News: ତାମିଲନାଡୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେବା ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୬ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳାଇଛି । ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ୬ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ୨୦୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୯ରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ସେନାପତି ଓରଫ ଆକୁଳିକର ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଏଏସ୍ଆଇ ତଥା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ, ତତ୍କାଳୀନ ହାବିଲ୍ଦାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ହୋମଗାର୍ଡ ଯୋଗୀ ନାଏକ, ଭିକାରୀ ନାଏକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ମହେଶ୍ଵର ଦେବତା ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ରଣାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି।
ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସରୋଜ ସେନାପତି ଓରପ ରଫ ଆକୁଳିଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗ୍ରାମର ରେବତୀ ନାଏକଙ୍କର କଳିଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୬ତାରିଖରେ ଏନେଇ ରେବତୀ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁକୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ସରୋଜଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ବାସ ବାରମ୍ବାର ଡକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ଫଳରେ ନରସିଂହପୁର ପୁଲିସ ସଦଳବଳ ସରୋଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ସରୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତ ଓ ସରୋଜ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସରୋଜ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସରୋଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ସରୋଜଙ୍କ ଶଶୁର ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନରସିଂହପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
କଟକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ (ଏଚ୍ଆରପିସି)ର ଡିଏପି ନିରଞ୍ଜନ ଶବର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସରୋଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସରୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ନାଏକଙ୍କୁ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଡୁମୁ ଥାନାରେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି । ଏ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କରି ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
