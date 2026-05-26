PM Modi:ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ପୂରିଲା ୧୨ ବର୍ଷ , ଏକ ନୂତନ ଭାରତର ଗଠନ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 26, 2026, 11:04 AM IST

PM Modi: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ୨୦୧୪ ମେ' ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ବ  ନେଇଥିଲେ।  ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବ ନେବାର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଏ ଅବସରରେ ମୋଦୀଙ୍କ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସେ ଗତ ବାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଜି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି: "ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭।"

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା :
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 'ପ୍ରଧାନ ସେବକ' ଭାବରେ ସେବା,ସୁ-ଶାସନ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୧୨ ଗୌରବମୟ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ! ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଶାସନର ପ୍ରାଥମିକତା ପାଲଟିଲା,ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ-ବଂ ଜନଭାଗୀଦାରୀ ବିକାଶକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କଲା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ 'ନୂତନ ଭାରତ' ଗଠନ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ନବସୃଜନ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି " ବୋଲି ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 

ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୀମା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ, ତାର ସୀମାରେ ସ୍ଥିର, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଜି ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଡିଜିଟାଲ୍, ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଙ୍ଗମ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭' ଆଡ଼କୁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା :
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଜନ ଧନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଏବଂ ସ୍ୱାନିଧି ଭଳି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିକାଶ ଆଣି ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ 'ସବକା ସାଥ- ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ'କୁ ବାସ୍ତବତା ଦେଉଛି।" ଶେଷରେ,'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ'ର ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ'ର ଭାବନା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ।" ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 

