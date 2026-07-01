Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /National Doctors Day: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...

National Doctor's Day: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡିଥାଏ। ଆମେ ସିଧା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥାଉ। ଆମେ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଆଣୁନାହୁଁ। ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:32 PM IST
National Doctor's Day: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
National Doctor's Day: ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଡେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ
National Doctor's Day2 hrs ago
2
VB G RAM G2 hrs ago
3
rain record3 hrs ago
4
FIFA 20263 hrs ago
5
Top 10 News Headlines Odisha4:25 AM IST