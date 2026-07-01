National Doctor's Day: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡିଥାଏ। ଆମେ ସିଧା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥାଉ। ଆମେ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଆଣୁନାହୁଁ। ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ ଏଜିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଛି। ପୁରୁଣା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୌଣସି ଔଷଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ ଏଜିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚିକିତ୍ସା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରକ୍ତ କିମ୍ବା ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ତେବେ ସେହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
PSRI Hospital ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିହ୍ନା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ସିବିସି, ରକ୍ତ ଶର୍କରା, ଥାଇରଏଡ୍, ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ-ରେ, ସିଟି ସ୍କାନ, ଏମ୍ଆରଆଇ କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ନେଉଥିବା ଔଷଧର ତାଲିକା
ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିହ୍ନା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଔଷଧ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଇନହେଲର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ, କିମ୍ବା ଓଭର-ଦି-କାଉଣ୍ଟର (OTC) ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। NIH ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଔଷଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣ ନିଜେ ନେଉଥିବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା OTC ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଔଷଧ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏକାଠି ନେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ଔଷଧ ପରସ୍ପର ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିପାରେ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ତାଲିକା
ଅନେକ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ସମୟରେ କ’ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଏକ ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣନ୍ତୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ ଏଜିଂ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖିବା ଉଚିତ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ।
ପୁରୁଣା ରୋଗର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ
ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିହ୍ନା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଅଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଆସ୍ଥମା, ହୃଦରୋଗ, ବୃକକ୍ କିମ୍ବା ଯକୃତ ରୋଗ, କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ କର୍କଟ, ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଧି ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (PM-JAY) ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ (ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି) ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
Disclaimer: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଔଷଧ, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସହଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ।