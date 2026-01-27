Advertisement
Nationwide Bank Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ

Nationwide Bank Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:07 PM IST

Nationwide Bank Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହରେ ୫ ଦିନ କାମ କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ପରେ,ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା ଓ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଭଳି କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରବିବାର ସହିତ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଶନିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦରେ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

କିଛି ମାସ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ପାଇବା ପରେ,ୟୁନିଅନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶନିବାର ଛୁଟି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ପାଆନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ SBI, PNB, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, BOI,କାନାରା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି,ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, UPI, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ATM ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ,ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ।

Narmada Behera

Nationwide Bank Strike Today
Nationwide Bank Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
