ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ: ନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସରକାର

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:46 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସହାୟକ ନର୍ସ ବା ଏଏନ୍‍ଏମ୍‍ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହା ସହ ଏହିସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଏହାର ଏକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ରାଜନ ଏକ୍କା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲେ।

ଆଜି ସକାଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ରଖି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସ୍‍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି। ଏଏନ୍‍ଏମ୍‍ କରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣିଥରେ ହଜାର ହଜାର ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି’।

ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେତେ ଭାଙ୍ଗିବ, କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀଧା ବାତିଲ ହେବା, ସ୍ଥଗିତ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

୧୮ ମାସର ସରକାରରେ ପାଖାପାଖି ୧୮ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲାଣି ବୋଲି ନବୀନ କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା କ’ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

‘ସରକାର ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ହେବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ।

ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ଏଏନ୍‍ଏମ୍‍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥରାତ୍‍ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

