ରାଜଧାନୀକୁ ଅଶାନ୍ତ କହିଲେ ନବୀନ, କଠୋର ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟ୍ରକ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ  ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟୃ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଅପରାଧୀ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିବେଶ ଏକ ଭୟଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଥି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ।

ସେ  ନିଜର ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଅଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ, ଖୁଲମଖୋଲା ବଢ଼ୁଛି ଆତଙ୍କରାଜ। କିଏ ଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଭୟଶୂନ୍ୟ କରିଦେଉଛି। କଥା କଥାକେ ଦିବାଲୋକରେ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି, ଅପରାଧୀ ଅବାଧ ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ସଜାଗ ନ ହେବା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ, ଏକ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ’।

