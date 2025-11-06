Advertisement
ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାଡ଼ ଆଶଙ୍କା କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଗିଲେ ସୁରକ୍ଷା; କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ

ଆସନ୍ତା କାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ। ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ହିଂସା ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:23 PM IST
  •  ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ହିଂସା ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା କାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ। ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ହିଂସା ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଛି।

ଉପ ନିର୍ବାଚନ  ପ୍ରରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆପଡ଼ାଗସ୍ତ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଖରିଆର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍‍ଏସିର ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ରୋଡ୍‍ ଶୋ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଜେଡିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖରିଆର ଏନ୍‍ଏସିର ଡଗ ଛକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ, ଲଖମନିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍‍ଏସିର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଏକତା ଚକଠାରେ ରୋଡଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ପର୍କୋଡଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା  ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେଡି।

ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ୍ୱାଇ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ବିଗଜେଡି ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

