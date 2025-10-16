Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2964202
Zee OdishaOdisha Trending

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆପଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା, ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ସେବା କରିବେ ନବୀନ

ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:00 PM IST
  • ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
  • ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନତା ଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କଲେ
  • ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲାଟେ ବାଣ୍ଟିଲେ
  •  ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ମା’ର ସେବା କରି ଚାଲିବି  କହିଲେ

Trending Photos

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆପଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା, ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ସେବା କରିବେ ନବୀନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ‘ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ମା’ର ସେବା କରିବେ’। 

ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର  ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ର ଗଙ୍ଗନଗର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ  ଆୟୋଜିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା  କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ସହିତ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ  ଜନ୍ମ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ |  ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ  ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ।  ସେବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୂଳମନ୍ତ୍ର | ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ,ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡିଶା ମା ର ସେବା କରିଚାଲିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ।

 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ବିଜେଡି ର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ  ମିଶ୍ର,ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ,ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ,ବିଧାୟକ. ଶ୍ରୀମତୀ  ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ,ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା,ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ,ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଭୁତି ବଳବନ୍ତରାୟ ,ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ,  ଡେପୁଟି ମେୟର ମଞ୍ଜୁଲତା କଅଁର,ବିଜେଡି ର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଓ ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ  ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ  ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ  ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ର ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅକଟୋବର ୯ ରୁ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ଏହା ନଭେମ୍ବର ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଚାଲିବ

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nuapada Bye poll 2025
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ: କେମିତି ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମରାମତି କରିବେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ?
HBD Hema Malini
HBD Hema Malini:ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଲଭ୍-ଷ୍ଟୋରୀ...
nuapada bypoll
ବିଜେପି ଜାରି କଲା ୪୦ ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା, ୩ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୩ ସିନେ ଷ୍ଟାର ସାମିଲ
crime news
Crime news: ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକୁଳି ପକାଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଜ୍ବାଇଁ
DA Hike Odisha
ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ୩% ଅଧିକ