ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଲା ବିଜେଡି: ନବୀନ କହିଲେ ଶାସନ କଳ ପକ୍ଷପାତୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ଅପରାହ୍ଣରେ ବିଜେଡି ଆଣିଥିବା ଇଭିଏମ୍ ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଏକ ନଗଦ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ସିଧା ସଳଖ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିଜର ରୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ପ୍ରଶାସନ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାସକ ଦଳର ହାତବାରିସୀ ହୋଇଛି’। ଏପରିକି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ନୂଆପଡାରେ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଅବଧି - ମତଦାନର ୩୬ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟୁଛି’।
ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇ ନବୀନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀରବ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରର ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାର ବିପରୀତ, ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ବାହାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତିୟ’।
ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିରପେକ୍ଷତାର ମୂଳ ଉପରେ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ନୂଆପଡାରେ ନିର୍ବାଚନର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ।
ଏଣୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟାର ନୀରବତା ଅବଧିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଛାଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ।