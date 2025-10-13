Advertisement
ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବେ ନବୀନ

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା  ତଥା  ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳର ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକାମ୍ର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି

Oct 13, 2025
  • ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ  ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ   ପୁରୀର ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୁଆଣ୍ଡୋରୁ ତାଙ୍କର ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ବିଜୟାଦଶମୀ (ଦୁର୍ଗା ପୂଜା) ସେହି ଦିନ ପଡ଼ିବାରୁ ଦଳ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୯ କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।

"ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର (ନବୀନଙ୍କ) ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଗଙ୍ଗନଗରର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନିରେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ। ଏହା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସ୍‍ଓଏସ୍‍ ଶିଶୁ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିବେ,"  ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

