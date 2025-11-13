Advertisement
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ୮ ମୃତ

Road Accident: ଗୁରୁବାର ପୁଣେର ନାଭଲେ ବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର ଫସି ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:20 PM IST

Trending Photos

Pune truck collision fire: ଗୁରୁବାର ପୁଣେର ନାଭଲେ ବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର ଫସି ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜଳୁଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଆହୁରି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ପୁଣେ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମୁମ୍ବାଇ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜପଥରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର ଚାପି ହୋଇ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ନାଭଲେ ବ୍ରିଜ୍‌ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଚାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଭାରୀ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ହେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରକଟି ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଏକ କାରକୁ ଚାପି ଦେଇଛି।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା।" 

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଇଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

