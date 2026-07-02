NEET-PG 2026 ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ

NEET-PG 2026: ମେଡିକାଲ ପିଜିରେ ନାମଲେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ (NBEMS) NEET-PG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ (CBT) ମୋଡ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
NEET-PG 2026ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ:
ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ: ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ: ୨୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ: ୨୫ରୁ ୨୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
ଏଗ୍ଜାମ ସିଟି ସ୍ଲିପ୍: ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬
ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି: ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬
ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ: ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬
ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ:
NEET-PG ପାଇଁ ସାଧାରଣ, OBC ଓ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି SC, ST ଓ PwD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି' ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଥର ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ନିୟମ:
NBEMS ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସହର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବଭଳି 'ପ୍ରଥମେ ଆସ, ପ୍ରଥମେ ପାଅ' ପ୍ରଣାଳୀ ରହିବ ନାହିଁ।
ଆବେଦନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷା ସହର ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ।
ନୂଆ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଦ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଟୋ ତିନି ମାସରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଧୁସର, ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ନିୟମ ବିରୋଧୀ ଫଟୋ ଥିଲେ ଆବେଦନ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ଏଥର ଆଧାର ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ (Aadhaar Verification) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ, କାଳି କିମ୍ବା ପେଣ୍ଟ ନଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଶନ୍ ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ NBEMS ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।