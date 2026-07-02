Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET-PG 2026 ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ

NEET-PG 2026: ମେଡିକାଲ ପିଜିରେ ନାମଲେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ (NBEMS) NEET-PG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ (CBT) ମୋଡ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:33 PM IST
NEET-PG 2026 ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ୍; WTC ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ...
india vs sri lanka Test series35 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odisha Cabinet Expansion2 hrs ago
5
Harry Kane3 hrs ago