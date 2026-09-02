/NCLAT Hearing: ଡା. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, NCLTର ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

NCLAT Hearing: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡା. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ବୁଧବାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLAT)ରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରିପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ NCLTର ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟିର ଦାବି ବନାମ ₹୬.୫ କୋଟିର ରିପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ।
‘ଅନ୍ତିମ ଆଦେଶ ବିନା ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍’
ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ର ମତାମତ ପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ଧରି ₹୨୨ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦାବି ବଦଳରେ ମାତ୍ର ₹୬.୫ କୋଟି ଦେବାର ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଡା. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଛବି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲେଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହତା ଏହି ଦାବିରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଡିଆ ବୟାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। NCLAT ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଦେଶ ପାରିତ କରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ NCLT ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଡା. ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ଓକିଲ?
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ NCLTର ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନର ଅଧିକାର ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା।
ଆଇନଜୀବୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)ର ଧାରା ୪୧୯(୫)ର ପରିସର ସୀମିତ। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲେ ମାମଲାକୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ NCLTକୁ ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନର କ୍ଷମତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ଏହାସହ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ର ଜଣେ ନ୍ୟାୟିକ ସଦସ୍ୟ ନୀଲେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଏହି ବେଞ୍ଚ କେବେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
NCLT ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତର୍କ:
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ଲେଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ NCLTର ତିନିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ନ୍ୟାୟିକ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ କୁମାର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଓ ନୀଲେଶ ଶର୍ମା ଉଭୟେ ରିପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ର ଅନୁମୋଦନ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। IBC ଧାରା ୭୯ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମତ ଏକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସମ୍ମତ ଲେଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଥିଲା ବୋଲି ପକ୍ଷର ଓକିଲ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡା. ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ପରେ ଲେଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପିଲ୍ ଫେରାଇ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଲମ୍ବିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। NCLAT ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।