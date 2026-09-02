Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /NCLAT Hearing: ଡା. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, NCLTର ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

NCLAT Hearing: ଡା. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, NCLTର ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ର ମତାମତ ପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ଧରି ₹୨୨ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦାବି ବଦଳରେ ମାତ୍ର ₹୬.୫ କୋଟି ଦେବାର ପ୍ଲାନ୍‌କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:38 PM IST
NCLAT Hearing: ଡା. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, NCLTର ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ram Mandir CEO: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼
2
3
4
5