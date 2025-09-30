Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2942862
Zee OdishaOdisha Trending

Road Accidents: ସାବଧାନ! ଅଧିକାଂଶ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ, NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା

Road Accidents: ଏନସିଆରବି କହିଛି ଯେ ମାରାତ୍ମକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କିମ୍ବା ଓଭରଟେକିଂ ଯୋଗୁଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୮.୬ ପ୍ରତିଶତ (୧୦୧,୮୪୧ ମୃତ୍ୟୁ) ଏବଂ ୨୩.୬ ପ୍ରତିଶତ (୪୧,୦୩୫ ମୃତ୍ୟୁ) ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:43 PM IST

Trending Photos

Road Accidents
Road Accidents

NCRB Report: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା କିନ୍ତୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ଅନ୍ୟଥା ସୂଚାଇଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ମୋଟ ୪୬୪,୦୨୯ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ରୁ ୯:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ଯାହା ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ୨୦.୭ ପ୍ରତିଶତ।

ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ରୁ ୬:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୭.୩ ପ୍ରତିଶତ (୮୦,୪୮୨ ମାମଲା) ଏବଂ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ (୬୯,୩୯୭ ମାମଲା) ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୦୦ ରୁ ୩:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ରେ ସାରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧.୭୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୪୭,୯୬୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୪୫.୮ ପ୍ରତିଶତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀ ଥିଲେ।

ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଘଟାଇଥାଏ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା 
ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାରାତ୍ମକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା (୭୯,୫୩୩ ମୃତ୍ୟୁ) ଘଟାଇଛି। ଯାହା ମୋଟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁର ୪୫.୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ତାମିଲନାଡୁରେ (୧୧,୪୯୦ ମୃତ୍ୟୁ) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ (୮,୩୭୦ ମୃତ୍ୟୁ) ଘଟିଛି, ଯାହା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ଯଥାକ୍ରମେ ୧୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏନସିଆରବି କହିଛି ଯେ ମାରାତ୍ମକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କିମ୍ବା ଓଭରଟେକିଂ ଯୋଗୁଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୮.୬ ପ୍ରତିଶତ (୧୦୧,୮୪୧ ମୃତ୍ୟୁ) ଏବଂ ୨୩.୬ ପ୍ରତିଶତ (୪୧,୦୩୫ ମୃତ୍ୟୁ) ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Road accidents
ସାବଧାନ! ଅଧିକାଂଶ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ, NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା
top 10 news today
ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ହାମାସକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Accident News
Accident News: ଚିକିଟି ବାହୁଦା ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
Donald Trump
'ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେଳ ୩-୪ ଦିନ ଅଛି, ନ ହେଲେ ପରଣାମ...'କାହାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ଫ?
chennai
ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୯ ମୃତ
;