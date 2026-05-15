Neet UG Exam Date 2026: ଜୁନରେ ହେବ ନିଟ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ

NEET 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ରବିବାର, ଜୁନ୍ 21, 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ NTA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ କହିଛି। ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ NTA ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋର୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
NTA ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ @NTA_Exams ମାଧ୍ୟମରେ NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ neet-ug@nta.ac.in କିମ୍ବା mailto:neet-ug@nta.ac.in ରେ NTA ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ NTA ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 011-40759000 / 011-69227700 ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର NEET UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ।
ପୁରୁଣା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି?
ଯେତେବେଳେ NTA NEET UG ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସହିତ ନୂତନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ। ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମାନ ରହିବ। 21 ଜୁନ୍, 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET UG ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକୁ NTA ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ।
ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET UG ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ?
NEET UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। NTA ସାଧାରଣତଃ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ୫-୬ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। NEET UG ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ NEET UG ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଜୁନ୍ ୧୫, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ NTA ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, neet.nta.nic.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
