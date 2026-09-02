Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flood Update: ଜଳପ୍ରଳୟର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର: ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ପରେ ନୂଆ ସଙ୍କଟ...

ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବନ୍ୟାରେ ନେପାଳର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୭ଟି ନଗରପାଳିକାର ପ୍ରାୟ ୮୪,୨୭୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ଭେରେ ପ୍ରାୟ ୨,୩୫୯ଟି କୋଠାବାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:30 PM IST
Nepal Flood Update: ଜଳପ୍ରଳୟର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର: ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ପରେ ନୂଆ ସଙ୍କଟ...
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ, କାରଣ ଜାଣିଲା ହୋଇଯିବେ ଆଶ
2
3
4
5