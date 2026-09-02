Nepal Flood Update: ଜଳପ୍ରଳୟର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର: ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ପରେ ନୂଆ ସଙ୍କଟ...

Nepal Flood Update: ନେପାଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଓ ଜଳପ୍ରଳୟ ପରେ ଏବେ ମଲବା ହଟାଇବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଭୋଟେକୋଶୀ ଓ ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ମଲବା ଜମା ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମଲବାରେ କେବଳ ମାଟି ଓ ପଥର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘରର ଅଂଶ, ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ, ଗଛଲତା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଲବାର ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଇଛି।
୬ ଜିଲ୍ଲାର ୧୭ ନଗରପାଳିକା ପ୍ରଭାବିତ
ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବନ୍ୟାରେ ନେପାଳର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୭ଟି ନଗରପାଳିକାର ପ୍ରାୟ ୮୪,୨୭୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ଭେରେ ପ୍ରାୟ ୨,୩୫୯ଟି କୋଠାବାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ମଲବା ହଟାଇବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ବନ୍ୟାଜଳ ସହ ଆସିଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଲବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଓ ଯାତାୟାତ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ଦୁର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୫.୫୬ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ମଲବା ଭାଙ୍ଗିଥିବା କୋଠାବାଡ଼ିରୁ ଆସିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ମଲବାରେ ମାଟି, ପଥର, ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ମଲବା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରୀ ମେସିନ୍ ଓ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାପ
ବନ୍ୟାରେ ଘରବାଡ଼ି ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୭.୪ ପ୍ରତିଶତ କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଚାଷଜମି ଓ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ
ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନେପାଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରେ ୧୧ଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଗୋଟିଏ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୪୩୧.୧ ମେଗାୱାଟ୍। ଏହାଛଡ଼ା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ୧୫ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୪୭୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ଭେ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବନ୍ୟାଜଳ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ମଲବା ଏବେ ନେପାଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ମଲବା ହଟାଇବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି।