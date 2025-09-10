Nepal Gen Z protest: ଜଳୁଛି ନେପାଳ, ଆସିଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏହି ଛାତିଥରା ଭିଡିଓ...

Nepal Gen Z protest: ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଫସିଛୁ।
Nepal Gen Z protest: ନେପାଳରେ Gen-Z ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଖରାରୁ ଏକ ଛାତି ଥରା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସ୍ପାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଲାଠି ଧରି ଦଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଭିଡିଓରେ, ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନାଁ ଉପାସନା ଗିଲ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ପଠାଉଛି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
'ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେପାଳର ପୋଖରାରେ ଫସି ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଭଲିବଲ୍ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ତାହା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ମୋ ରୁମରେ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏକ ସ୍ପାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନ ବିକଳେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାରେ କଷ୍ଟକର ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲି।
'ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି'
ଉପାସନା ଗିଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ କେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କି କେହି ଏଠାକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ନକରି ସବୁଠି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଫସିଛୁ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି:
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇଁ, କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ନିମ୍ନଲିଖିତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ: 977 - 980 860 2881 (Whatsapp କଲ୍ ମଧ୍ୟ) 977 - 981 032 6134 (Whatsapp କଲ୍ ମଧ୍ୟ)।"