Nepal protests: ପୂର୍ବତନ ନେପାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିଦେଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2915325
Zee OdishaOdisha Trending

Nepal protests: ପୂର୍ବତନ ନେପାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିଦେଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ

Jhalanath Khanal wife death: ନେପାଳରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝଲନାଥ ଖାନଲଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:09 PM IST

Trending Photos

Nepal protests
Nepal protests

Nepal protests: ନେପାଳରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝଲନାଥ ଖାନଲଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନେପାଳରେ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଝଲନାଥ ଖାନଲଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଖାନଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା କାଠମାଣ୍ଡୁର ଡାଲ୍ଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦଙ୍ଗାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ନିଆଁରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତିପୁର ବର୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଛି। କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଡେଲଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦ ଭବନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ବର୍ଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରବଳ ମୁତୟନ ସତ୍ତ୍ୱେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।

ସୋମବାର ଦିନ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତି କମରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପରେ ଓଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nepal crisis
ପୂର୍ବତନ ନେପାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିଦେଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ
Sanju Samson
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବେ କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ? ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ
Nepal Protest
Nepal Protest: ଭାରତରୁ ନେପାଳ ଯାଉଥିବା ଏହିସବୁ ବିମାନ ହେଲା ବାତିଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
Nepal Protest
ନେପାଳରେ ଫସି ଥିଲେ ଏହି ନମ୍ୱରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ... ଭାରତ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଡଭାଇଜରୀ
Odisha news
Odisha News: କୁଜଙ୍ଗରୁ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ
;