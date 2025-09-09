Nepal protests: ନେପାଳରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଜେଲ୍ ରୁ ଫେରାର ହେଲେ ୧୪୩୨ କଏଦୀ
Nepal protests ନେପାଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କ୍ରୋଧ, ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୩୨ ଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:25 PM IST

Nepal's Law and Order Collapses: ନେପାଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କ୍ରୋଧ, ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୩୨ ଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାନ୍ତିପୁର ଖବରକାଗଜ ଏହାର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ମହୋତ୍ତାରିର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଜେଲର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ୫୭୨ ଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନେପାଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଏଦୀମାନେ ଜେଲରୁ ପଳାୟନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମହୋତ୍ତରୀର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ହେରମ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ଜେଲ କଏଦୀ ଏକାଠି ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସୋଲୁଖୁମ୍ବୁ ଜେଲରେ କଏଦୀମାନେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୮୬ ଜଣ କଏଦୀ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଡେପୁଟି ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋଜିତ କୁନୱାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଜେଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ତୁଳସୀପୁର ଜେଲରୁ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ୧୨୪ ଜଣ କଏଦୀ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଜେଲ ମୁଖ୍ୟ ବୀର ବାହାଦୁର ସେଜୁୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ୧୭୯ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨୪ ଜଣ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ୫୫ ଜଣ ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କୈଲାଲି ଜେଲର ସମସ୍ତ ୬୫୦ ଜଣ କଏଦୀ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଳାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।

ନେପାଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନେପାଳର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହିଂସାତ୍ମକ ଭିଡ଼ ଅନେକ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଂହ ଦରବାର, ଫେଡେରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

