Netaji Subhas Chandra Bose: କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖାସ୍ କଥା..

Netaji Subhas Chandra Bose Birth Anniversary: ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୧୮୯୭ ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନବମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପ୍ପର ଥିଲେ। ୧୯୧୮ ମସିହାରେ, ସେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା।
Trending Photos
Netaji Subhas Chandra Bose Birth Anniversary: ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୧୮୯୭ ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନବମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପ୍ପର ଥିଲେ। ୧୯୧୮ ମସିହାରେ, ସେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା।
ICS ଛାଡିବା କାହିଁକି ଐତିହାସିକ ହୋଇଗଲା?
୧୯୧୯ ମସିହାରେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମନା କରି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ICS ଛାଡିବା ଏକ ବିରାଟ ବଳିଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ’ଣ ଥିଲା?
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦୁଇଥର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା।
ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କିପରି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା?
୧୯୪୨ ମସିହାରେ, ଜାପାନ ସହାୟତାରେ, ନେତାଜୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ୧୯୪୩ ମସିହାରେ, ସେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
'ଜୟ ହିନ୍ଦ' କିପରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା?
ନେତାଜୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ 'ଜନ ଗଣ ମନ'କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ, 'ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି', ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।
ନେତାଜୀଙ୍କୁ କେତେଥର କାରାବରଣ କରାଯାଇଥିଲା?
୧୯୨୧ ରୁ ୧୯୪୧ ମଧ୍ୟରେ, ନେତାଜୀଙ୍କୁ ୧୧ ଥର କାରାବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟା ଥିଲେ।
ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ?
ସେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ମହିଳା ଏମିଲି ଶେଙ୍କଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅନିତା ବୋଷ, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ।
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ କାହିଁକି ଥିଲା?
ନେତାଜୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ସହିତ ସହମତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ "ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମୀ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା?
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜର୍ମାନୀରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ୍ ରେଡିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଭାରତରେ ବିପ୍ଳବୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏମିଲି ଶେଙ୍କଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଅନିତା ବୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାହିଁକି ରହସ୍ୟ ରହିଛି?
କହାଯାଏ ଯେ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୫ରେ ତାଇୱାନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ