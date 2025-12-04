ପାନ ମସଲା ଉପରେ ନୂଆ ଉପକର ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବ ସେସ୍‍ ବିଧେୟକ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଏକ ଉପକର। ଏହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ଏ ନେଇ ଏକ ବିଧେୟକକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବିଧେୟକ ପାନମସଲା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକର ଲାଗୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଉଛି।
ବିଧେୟକର ନାଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟକ ୨୦୨୫। ଏହି ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ପାନମସଲା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକର ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଗତକାଲି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦକର ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ଟବେକୋ, ବା ତମାଖୁ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକସ ଲଗାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଉପକର କେବଳ ପାନମସଲା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଜିସ୍ଟି ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮% ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ର ଅବଧି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଯାଏ ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଋଣ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷତିଭରଣା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାନ ମସଲା, ଗୁଟଖା ଏବଂ ତମାଖୁଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ଶେଷହେଉଥିବାରୁ ପାନମସଲା, ଗୁଟଖା ଏବଂ ଅନ୍ର ତମାଖୁଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ ରଖିବା ଲାଗି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦର ହ୍ରାସ ଘଟିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଜିଏସ୍ଟି ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଆନ୍ତା।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଉପକରକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଏହି ବିଧେୟକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।