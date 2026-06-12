Add Zee Business As A Preferred Source
App

Aadhaar Card New Rules: SSB ଆଲର୍ଟ: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ...

Aadhaar Card New Rules: ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଆଉ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST
Aadhaar Card New Rules: SSB ଆଲର୍ଟ: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Aadhaar Card New Rules: SSB ଆଲର୍ଟ: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ...
Aadhaar Card New Rules2 min ago
2
jaspal rana dies51 min ago
3
E851 hr ago
4
weather report2 hrs ago
5
Gold rate today3 hrs ago