Aadhaar Card New Rules: SSB ଆଲର୍ଟ: ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ...

Aadhaar Card New Rules: ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଆଉ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ, ଭୋଟର୍ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବା ଅନିବାର୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ–ନେପାଳ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି:
ବିହାରର ଆରରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ସିକଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମବାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୮ କି.ମି. ଲମ୍ବା ଖୋଲା ସୀମା ରହିଛି। ଏହି ସୀମାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ (SSB) ଯବାନମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅବୈଧ ଗତିବିଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେକିଂ ଆହୁରି ସକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ:
ନେପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଥିବା ଦରକାର।
ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତା:
ବିହାର ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ଯେ ନେପାଳ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୀମା ଚେକିଂ ସମୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।