ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଲ ପରିବହନ ହେବ ଅଧିକ ସହଜ, ଯଖପୁରାରେ ନୂଆ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳବାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଲ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ତଥା ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ଗତିଶକ୍ତି କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ୍। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯଖପୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ବହୁମୁଖୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି ଶକ୍ତି - ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ରେଳବାଇ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି େମାଟ ୩୬ କୋଟି ୮୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଟର୍ମିନାଲ୍ର ଚାରୋଟି ଲାଇନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବାହ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କ୍ଲିଙ୍କର୍, ସ୍ଲାଗ୍ ଏବଂ ଜିପସମ୍ ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିବହନ କରାଯାଇ ପାରିବ |
ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୮୬ ରେକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ୩୬ଟି ବାହ୍ୟ (ଇନୱାର୍ଡ) ଏବଂ ୫୦ଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ (ଆଉଟ ୱାର୍ଡ) ରେକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ପରିବହନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ |
ଏହି ଗତି ଶକ୍ତି କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇ ହେବ ଯାହା ଉଭୟ ରେଳବାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ |
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ରୁତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିବହନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗତି ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଅଛି।