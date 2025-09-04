GST Rates On Electronics: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶସ୍ତା ହେବ ନା ମହଙ୍ଗା; TV, AC ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ମୂଲ୍ୟ କମିବ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଟିକସ ଦର
GST Rates On Electronics: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶସ୍ତା ହେବ ନା ମହଙ୍ଗା; TV, AC ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ମୂଲ୍ୟ କମିବ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଟିକସ ଦର

New GST Rates On Electronics: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଏସି, ଟିଭି ଏବଂ ମନିଟର ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 04, 2025, 05:13 PM IST

New GST Rates On Electronics: ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିଭି, ଏସି, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସରକାର ଚାରୋଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ (୫%, ୧୨%, ୧୮% ଏବଂ ୨୮%) ହ୍ରାସ କରି କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ ୫% ଏବଂ ୧୮% କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ:
ନୂତନ GST ଗଠନ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ୬% ରୁ ୧୦% ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୮% ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ୧୮% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା AC, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିଭି ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇବେ।

ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଉପରେ ରିହାତି:
ଏବେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୮% ବଦଳରେ କେବଳ ୧୮% GST ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଏସି ମଡେଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ରୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟର:
ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାର୍ବଣ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିଣିବାର ମହାନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।

ବଡ଼ ଟିଭି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ:
୩୨ ଇଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ୧୮% GST ଲାଗୁ କରିବ। ଶିଳ୍ପ ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ଟିକସ ହ୍ରାସ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିଭିର ବିକ୍ରୟକୁ ୨୦% ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ନବରାତ୍ରିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଫରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ GST ଗଠନର ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ, ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୮% ରୁ ୧୦% ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ଦୀପାବଳି ସପିଂ ଉପରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ:
ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ GST ହାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦୀପାବଳି ସପିଂ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଥର ଟିକସ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିଭି, ଏସି ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିଣି ପାରିବେ।

