ନୂତନ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା କମିବ? ଜାଣନ୍ତୁ

New Income Tax Rules 2026: ନୂତନ ଆୟକର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ଛାଡ଼ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
New Income Tax Rules 2026: ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ନୂତନ ଆୟକର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ଛାଡ଼ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାକୁ ବଢାଇଛି । ବିଶେଷକରି ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା HRA, 80C, ଏବଂ 80D ଭଳି ଅନେକ ଛାଡ଼ ଏବଂ କଟାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ଏକ ସରଳ ଗଠନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନୂତନ ଆୟକର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା, ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ।
ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ?
ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ, ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣ ଶେଷରେ କେତେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି। ମୂଳ ଦରମା, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF), ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (NPS), ଏବଂ ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟିକସ ବିଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଟ୍ ଦରମା ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ’ଣ କରଯୋଗ୍ୟ, କ’ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ’ଣ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁରେଶ ସୁରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ମୋଟ କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଉପରେ ଆୟକର ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ "ବେତନ" ଶୀର୍ଷକ ଅଧୀନରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନିଟ୍ ଦରମା ପରିବର୍ତ୍ତେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦରମା ଉପାଦାନ, ଯେପରିକି ମୂଳ ଦରମା, HRA, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା, ମୋଟ ଦରମାର ଅଂଶ।
ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଆୟ କରଯୋଗ୍ୟ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ଦରମା ଉପାଦାନ, ଛାଡ଼ ଏବଂ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କଟକଣାକୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ।
ପଦକ୍ଷେପ ୧: ମୋଟ ଦରମା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
ମୋଟ ଦରମାରେ ବେତନ ସ୍ଲିପରେ ଆୟ ଅଧୀନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ମୌଳିକ ଦରମା, HRA, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କରଯୋଗ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଏହା ଉଭୟ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଗଣନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପଦକ୍ଷେପ ୨: ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କରଯୋଗ୍ୟ ଦରମା ଗଣନା କରନ୍ତୁ
ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ଅଧିକାଂଶ ଛାଡ଼ ଏବଂ କଟକଣା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
HRA ଏବଂ ଭତ୍ତା ସମେତ ସମସ୍ତ ଦରମା ଉପାଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଯୋଗ୍ୟ।
କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କଟକଣା, ଯେପରିକି ମାନକ କଟକଣା, ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ।
EPF ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ VI-A ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ କଟକଣା କଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମୋଟ ଦରମାରୁ କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କଟକଣାକୁ ବିୟୋଗ କରି କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ପଦକ୍ଷେପ ୩: ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରଯୋଗ୍ୟ ଦରମା
ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:
ଛାଡ଼, ଯେପରିକି HRA (କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ)
ଧାରା 80C ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ VI-A କାଟିବା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀ EPF ଅବଦାନ ସମେତ ଯୋଗ୍ୟ କାଟିବା
ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ମୋଟ ଦରମାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାଡ଼ ଏବଂ କାଟିବା ହ୍ରାସ କରି ଗଣନା କରାଯାଏ, ଆଇନଗତ ସୀମା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ।
ପଦକ୍ଷେପ ୪: ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନା କରନ୍ତୁ
ଦୁଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ ଏବଂ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। କରଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଗଣନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା’ପରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କମ କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ, ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ଦରମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ଏବଂ କାଟିବା ପ୍ରୟୋଗ କରି କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
