Startup: ଇଗ୍ନୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

Startup: ଇଗ୍ନୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

ଇଗ୍ନୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଗ୍ନୋ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଗ୍ନୋ ଓ୍ୱିନିୟର୍ସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ଏଥିନେଇ ଜାନୁୟାରୀ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚୟ ବୈଠକ ଅନ୍‍ ଲାଇନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:40 PM IST

Trending Photos

Startup: ଇଗ୍ନୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଗ୍ନୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଗ୍ନୋ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଗ୍ନୋ ଓ୍ୱିନିୟର୍ସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ଏଥିନେଇ ଜାନୁୟାରୀ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚୟ ବୈଠକ ଅନ୍‍ ଲାଇନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ", "ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ", "ନବଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା" ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଇଗ୍ନୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।   ଏଥିଲାଗି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୱନିୟରସ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍‍ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି କ୍ରମରେ, ୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ସମୟରେ ଇଗ୍ନୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରିଚୟ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି: https://surli.cc/dwvnoa। ଏହା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଇଗ୍ନୋ।

