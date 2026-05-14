Train Service: ଏହିସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

Train Service: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ତେବେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ -ଟି ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଗଡିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଗଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।...
ଟ୍ରେନ୍ ସମୟସୂଚୀ:
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୭ (ପୁରୀ → କୋରାପୁଟ): ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ପୁରୀରୁ ଛାଡିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୮ (କୋରାପୁଟ → ପୁରୀ): ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର କୋରାପୁଟରୁ ଛାଡିବ। ଟ୍ରେନଟି ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ୧୯ଟି ଷ୍ଟପେଜ ରହିବ ।
ଏ-ହି ଷ୍ଟପେଜ ଗୁଡିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନରାଜ-ମାର୍ଥାପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ରୋଡ, ଅନୁଗୋଳ, ବଇଣ୍ଡା, ରେଢାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ ରୋଡ, ବଲାଙ୍ଗିର, ଟିଟିଲାଗଡ, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡା, ରାୟଗଡା, ଟିକିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରୋଡ, କିକିରିଗୁମା ଓ ଦାମନଯୋଡି ।
ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପୁରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ତ୍ରି-ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।