Train Service: ଏହିସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

Train Service:  ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ତେବେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ -ଟି ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଗଡିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଗଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।...

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 14, 2026, 12:29 PM IST

ଟ୍ରେନ୍ ସମୟସୂଚୀ:

ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୭ (ପୁରୀ → କୋରାପୁଟ): ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ପୁରୀରୁ ଛାଡିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୮ (କୋରାପୁଟ → ପୁରୀ): ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର କୋରାପୁଟରୁ ଛାଡିବ। ଟ୍ରେନଟି ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ୧୯ଟି ଷ୍ଟପେଜ ରହିବ । 

ଏ-ହି ଷ୍ଟପେଜ ଗୁଡିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନରାଜ-ମାର୍ଥାପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ରୋଡ, ଅନୁଗୋଳ, ବଇଣ୍ଡା, ରେଢାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ ରୋଡ, ବଲାଙ୍ଗିର, ଟିଟିଲାଗଡ, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡା, ରାୟଗଡା, ଟିକିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରୋଡ, କିକିରିଗୁମା ଓ ଦାମନଯୋଡି ।

 

ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପୁରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ​ତ୍ରି-ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

 

Narmada Behera

