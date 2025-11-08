କୋଣାର୍କରେ ନୂଆ କଟକଣା: ଆଉ ଚଢ଼ି ହେବନି ନାଟ ମଣ୍ଡପ

Trending Photos
ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ପୁରୀର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ ପୁରୀ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡଣ୍ଟ ଡିବି ଗଡ଼ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଏଣିକି କୌଣସି ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଚଢ଼ିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ତଳୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭଗ୍ନ ନାଟ ମଣ୍ଡପର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଏହାର କାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣତଃ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଦେଖିଥାଆନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବର୍ଗାକାର ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ। ୧୬ଟି ଖମ୍ବ ଉପରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମସ୍ତକରେ କୌଣସି ଛାତ ନାହିଁ। ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମଝି ୪ଟି ଖମ୍ବ ଲମ୍ବା। ଏଣୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଛାତ ଚାରିପଟକୁ ଢଳି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭୂମିଠାରୁ ସାଢ଼େ ତିନି ମିଟର ଉପରେ ରହିଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରିର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ନାଟମଣ୍ଡପ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଅଭାବରୁ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟମଣ୍ଡପ ଚଢ଼ିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।