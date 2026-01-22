Motor Vehicles Rules: ସାବଧାନ! ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବାତିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ

New Motor Vehicles Rules: ମୋଟର ଯାନ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରି ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷକୁ ୫ ଥରରୁ ଅଧିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ (DL) ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାନୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଟର ଯାନ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରି ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷକୁ ୫ ଥରରୁ ଅଧିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ (DL) ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ?
କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିୟମ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଚାଳକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଥର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ (RTO) କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ୩ ମାସ ପାଇଁ ବାତିଲ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ।
ତେବେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଭୁଲ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଗଣତିରେ ମିଶାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି '୫ ଥର'ର ହିସାବ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା
ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗାଡ଼ି ଚୋରି, ଅପହରଣ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗ (Over speeding) ଭଳି ୨୪ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଡେଇଁବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ୫ ଥରରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ।
ଇ-ଚାଲାଣ କୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ନିୟମ
ଚାଲାଣ କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି:
* ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବେ।
* CCTV ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟୋ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଇ-ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ।
* ଚାଲାଣ ମିଳିବାର ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜରିମାନା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହେବ।
* ଯଦି ୪୫ ଦିନ ଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯାଏ, ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରିନିଆଯିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଟ୍ରାଫିକ କମିଶନର ଅନିଲ ଛିକାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ କଟାଯାଉଥିବା ଚାଲାଣରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଚାଳନା ନିୟମ (SOP) ଆଣିବା ଜରୁରୀ।