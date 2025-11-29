New Rules From December 1: ପେନସନ ଠାରୁ ଟିକସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ସବୁ ନୂଆ ନିୟମ

New Rules From December 1: ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ମାସ ସହିତ ନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍, ବଜେଟ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
Trending Photos
New Rules From December 1: ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ପେନସନ, ଟିକସ ଏବଂ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଅନେକ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟବୁକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।
1. UPS କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ (UPS) ରେ ଯୋଗଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ୩୦ । NPS ରୁ UPS କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା CRA ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶେଷ ତାରିଖ ହାତଛଡ଼ା ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
୨. ଟିକସ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଜରିମାନା
ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। TDS ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଫର୍ମ ୩CEAA ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ହୋଇପାରେ।
୩. ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା
ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମୂଲ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ସାରା ବିମାନ ଟିକେଟ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
୪. ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ
ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଯଦି ୩୦ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ କ୍ରେଡିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ।
୫. ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ
ପ୍ରତି ମାସ ପରି ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ସିଧାସଳଖ ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ତା ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ନୂତନ ଦର ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।