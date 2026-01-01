Advertisement
New Rules from 1 January 2026: ଆଜିଠୁ ବଦଳିଲା ଏହି ୫ ନିୟମ,ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଶସ୍ତା? କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା

New Rules from 1 January 2026: ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାସ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ବର୍ଷ। ଏହା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡି଼ବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ (LPG) ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର ମୂଲ୍ୟ,ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ,(UPI) ୟୁପିଆଇ,ସିମ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଣ ସବୁ ନିୟମ ବଦଳିଛି।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:08 PM IST

LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା-:ଏଲପିଜି (LPG) ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ଆଜିଠୁ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ (IGL)ଏ-ହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘରୋଇ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାନକ ଘନ ମିଟର ପାଇଁ ୭୦ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ,ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ (PNG)ର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି SCM ପାଇଁ ୪୭.୮୯ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାରକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରୋଷେଇ ପାଇଁ (PNG) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।  ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କାର ମହଙ୍ଗା ହେଲା-: ନୂତନ ବର୍ଷ କାର୍ ର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଅନେକ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ଯାନବାହାନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। BMW, Renault, ଏବଂ Nissan ୩,୦୦୦ ରୁ ୩% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। Honda ଏବଂ Tata Motors ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ୨୦୨୬ ମଡେଲ କାରକୁ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ।

FD, UPI ଏବଂ SIM ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ-:ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। (ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ) ଠାରୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ UPI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସିମ୍ (SIM) କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI ଏବଂ PNB ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ଋଣ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା-: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଏ। ତେବେ ସେହି କ୍ଷତିକୁ ଏବେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ-: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର ୩୧,୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେଲେ,  କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପେନସନ୍ ବଢିବ। ସରକାର ନୂତନ ଦରମା ଗଠନ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବା ପରେ ହିଁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେଣୁ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

Narmada Behera

