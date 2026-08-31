New Rules from 1 September 2026: ନୂଆ ମାସ! ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ,ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କ’ଣ…

New Rules from 1 September 2026: ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଦର ଓ ଆୟକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କେଉଁସବୁ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି,ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ।...
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ,ଭାରତରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବୋର୍ଡିଂ ପାସର ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଦେଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିପାରେ।
ସେହିପରି, ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ତାଜା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ମହଙ୍ଗା ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ କ୍ଷୀରର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୯ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୯୩ ରୁ ୧୦୨ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତି ଲିଟର ୯ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଆୟ ଥିବା କରଦାତା ଏବଂ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ (ITR)ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ୩୧,୨୦୨୬। ଏହି ସମୟ ସୀମା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ୍ୟ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ITR-୩ ଏବଂ ITR-୪ ଦାଖଲ ସହିତ ଜଡିତ। ଯଦି ଜଣେ କରଦାତା ସମୟ ସୀମା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବରେ ITR ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି,ବିଳମ୍ବରେ ଫାଇଲିଂ ନିୟମ ଏବଂ ଫି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଯେଉଁ LPG ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଧାର-ଆଧାରିତ e-KYC ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚକରଣ ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର (LPG) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର (e-KYC) ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚକରଣ ସମାପ୍ତ ନହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଲାଭରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ଘରୋଇ LPG ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।