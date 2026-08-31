Add Zee Business As A Preferred Source
App

New Rules from 1 September 2026: ନୂଆ ମାସ! ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ,ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କ’ଣ…

New Rules from 1 September 2026: ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଦର ଓ ଆୟକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ସାମିଲ ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:27 PM IST
New Rules from 1 September 2026: ନୂଆ ମାସ! ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ,ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କ’ଣ…

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Voter List Verification: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭୋଟର ସର୍ଭେ
2
3
4
5